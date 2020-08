Milenkovic costa troppo, l’Inter piomba su Smalling

Calciomercato, Inter a caccia di Smalling. Milenkovic per via dell’altissima quotazione fatta dalla Fiorentina (40 milioni di euro) scartato dai nerazzurri, Marotta e soci hanno messo nel mirino l’ormai ex Roma di proprietà del Manchester United. La valutazione di circa 25 milioni rende l’operazione fattibile, i buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire l’operazione. Reduce da una buonissima stagione in giallorosso, Smalling rappresenterebbe l’usato sicuro necessario a Conte per rendere la rosa nerazzurra più competitiva ed affidabile.