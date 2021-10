Calciomercato, tre big sull’attaccante del Pisa

Tre big puntano Lorenzo Lucca

Inter, Juventus e Milan sembrano essere concretamente interessate a Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa e della nazionale italiana U21. Lucca conta già 6 reti in 8 presenze in Serie B.

Secondo Tuttosport l’Inter potrebbe fare un tentativo per il calciatore già a gennaio se riuscisse a trovare una squadra per Alexis Sanchez.

La Juventus potrebbe entrare in scena in estate, il Milan per ora monitora la situazione – tenendo comunque aperta la strada per Belotti.