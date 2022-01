Calciomercato Udinese: possibile ritorno per il difensore; ecco di chi si tratta

L'Udinese è in cerca di un nuovo difensore centrale e l'ex Torino (ora in premier) potrebbe essere l'idea perfetta

L’ex difensore Torino, potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League, in particolare dal Watford: si tratta di Nicolas Nkoulou. Trasferitosi alla corte di Claudio Ranieri ad ottobre da svincolato, ora sta trovando poco spazio, realizzando appena tre presenze, l’ultima almeno un mese fa contro i temibili Red Devils di Ronaldo.

Leggi anche:

Il Camerunese a causa del poco impiego potrebbe valutare l’addio già a gennaio. Di conseguenza crescono le possibilità di rivederlo in Italia, in particolare all’Udinese. Da sempre Watford e Udinese ci hanno abituato a questo tipo di operazioni, e, l’acquisito del difensore potrebbe rappresentare per la squadra friuliana un nuovo innesto per la retroguardia, completando cosi il reparto difensivo.