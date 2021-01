CALCIO: VERONA, UFFICIALE L’ACQUISTO DI KEVIN LASAGNA

Ecco tutti i dettagli dell’operazione tra Verona e Udinese

Calciomercato Verona

Nato il 10 agosto 1992 a Suzzara, nel Mantovano, Lasagna inizia la sua carriera tra i dilettanti. Nel 2010 esordisce in Seconda Categoria con il S. Egidio S. Pio X e , dopo aver giocato in Promozione con la Governolese per due anni, si misura con la Serie D in forza al Cerea. La stagione seguente si trasferisce all’Este, sempre in D, dove segna 21 gol in 33 presenze. Lo score e le prestazioni della stagione disputata con l’Este convincono il Carpi, allora in Serie B, a scommettere su di lui. Lasagna segna 5 gol in 30 partite alla sua prima esperienza tra i professionisti, coronando il sogno di arrivare in Serie A. In 36 presenze nella massima serie realizza 5 gol nella sinora unica stagione dei carpigiani in A. Nel 2017/18 Lasagna torna a giocare nel massimo campionato, questa volta con la maglia dell’Udinese. I 14 gol tra Serie A e Coppa Italia convincono il Commissario Tecnico Roberto Mancini a farlo debuttare in azzurro il 14 ottobre 2018 contro la Polonia. 34 gol, 9 assist e 125 gare disputate con l’Udinese. L’Hellas Verona FC rivolge “un caloroso benvenuto a Kevin Lasagna, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia gialloblù”.

Calciomercato Verona, il comunicato stampa

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Udinese Calcio – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del 28enne attaccante Kevin Lasagna, che ha scelto il 92 come numero di maglia”.