Calciomercato Verona, due obiettivi per gennaio: la strategia di D’Amico

L’Hellas Verona punta a rinforzare la rosa con due acquisti. Tony D’Amico continua a lavorare in vista della sessione di mercato invernale, come riportato da L’Arena, continua a chiedere all’Empoli Marchizza e all’Udinese Stryger Larsen.

Il terzino dell’Empoli è la rivelazione di questo campionato e il minutaggio che i toscani stanno concedendo a Parisi potrebbe spingere il 23enne a chiedere la cessione spingendo per un trasferimento al Verona. Il suo arrivo inoltre non pregiudicherebbe la permanenza in gialloblù di Frabotta. Per Stryger Larsen invece la pista è poco percorribile in quanto sul danese si sarebbero fiondate anche Sampdoria e Monza.