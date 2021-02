Calciomercato, Vlahovic e Edouard: duello tra due big italiane

Nonostante sia finito da qualche settimana, IL mercato è sempre in movimento. I club si preparano per la prossima sessione: due attaccanti sulla lista di due club italiani

Per motivi diversi il Milan e la Roma sono alla ricerca del prossimo bomber. La permanenza a Milano di Zlatan Ibrahimovic non è cosi scontata, lo svedese potrebbe decidere il suo futuro a campionato terminato e tenendo presente cosa il Milan riuscirà a fare. La Roma, invece, è alla caccia del dopo-Dzeko. A prescindere da come andrà a finire la stagione, il bosniaco non resterà nella Capitale.

Ecco i motivi per cui le dirigenze dei due club si stanno muovendo per pianificare il futuro. Nelle rispettive liste ci sono due nomi in comune: Dusan Vlahovic della Fiorentina e Odsonne Edouard del Celtic. Il loro valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Nomi giovani e importanti e che possono rappresentare il futuro dei due club. Milan e Roma sono pronte a darsi battaglia in estate.