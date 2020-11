Inter, vice Lukaku: Milik piace ma c’è l’alternativa

I dirigenti nerazzurri vogliono regalare ad Antonio Conte un giocatore che all’occorrenza possa far rifiatare Lukaku. Milik piace molto ma torna di moda un vecchio pallino

Non solo Arkadius Milik. L’Inter vorrebbe approfittare della possibilità di mercato che si è creata; il polacco ha rotto con il Napoli e l’attaccante vuole andare via già a gennaio. Scenario molto plausibile considerando anche che il contratto del classe 1994 scade il prossimo 30 giugno e Aurelio De Laurentiis non vorrebbe lasciarlo partire a costo zero.

Il polacco, però, non è l’unico nome nei pensieri di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Conte ha sempre espresso la sua enorme stima nei confronti di Olvier Giroud, attaccante del Chelsea e della Francia campiona del mondo. All’età di 34 anni sta macinando gol soprattutto con la nazionale transalpina (ieri doppietta contro la Svezia) e con il Chelsea sta faticando e non troppo a trovare spazio. L’Inter dovrà fare una scelta.