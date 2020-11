Dal Portogallo, Weigl via a gennaio dal Benfica. Milan in pole

A distanza di qualche anno il nome di Julian Weigl torna ad essere accostato al Milan. Secondo Record il centrocampista lascerà il Benfica a gennaio

Dal Portogallo sono certi: il tedesco Julian Weigl lascerà il Benfica già a gennaio. Arrivato nella scorsa sessione invernale dal Borussia Dortmund, il classe 1995 non sta trovando molto spazio nell’assetto tattico di Jorge Jesus che in questa stagione lo ha fatto giocare 435’ spalmati in 10 presenze tra Liga Nos, Europa League e Preliminari di Champions League. Weigl avrebbe chiesto a Rui Costa, direttore sportivo del club, di trovargli una sistemazione già a gennaio.

Secondo quanto riferito da Record, l’interesse da parte del Milan sul giocatore non è mai scemato. Per Weigl venne fatto anche un tentativo da parte anni fa dell’allora ds Massimiliano Mirabelli. Il giocatore sarebbe funzionale nello scacchiere di Stefano Pioli tenendo presente che può agire anche come difensore centrale. Il club lusitano chiede almeno €25M e sul giocatore è molto forte l’interesse del PSG.