Roma, nel mirino un giocatore della MLS per rinforzare la corsia di destra

La partenza di Bruno Peres sta spingendo la società giallorossa a cercare un rinforzo per la corsia destra

Nel mercato di gennaio Bruno Peres lascerà la Capitale, il brasiliano potrebbe restare in Serie A considerando l’interesse del Parma oppure potrebbe trasferirsi al Benfica. La sua partenza libera quindi una casella in difesa e i dirigenti della Roma vogliono riempirla con Bryan Reynolds. A riferirlo il sito MLSsoccer.com che ha aggiunto come sia già stata presentata un’offerta da 7,5 milioni di euro al Dallas. Reynolds è un classe 2001 ed è considerato uno dei giocatori americani più promettenti. Il suo contratto scade a dicembre del 2024 e il suo potenziale ha catturato l’attenzione di molti club europei come il Milan, la Juventus e il Marsiglia. L’uscita di Bruno Peres permetterà alla Roma di velocizzare i tempi dell’operazione.