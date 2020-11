Calhanoglu, la Juve fa sul serio

Calhanoglu verso la Juve, i bianconeri fanno sul serio per il jolly del Milan.

Calhanoglu-Juve si può fare, il jolly del Milan diventa il grande obiettivo della Juventus. Il rinnovo col Milan non arriva, troppo alta la richiesta di 7 milioni a stagione fatta dal calciatore per i rossoneri. La Juve, come riporta Tuttosport, spinge per strapparlo al Milan già a gennaio. “Pista Calhanoglu: l’affare si scalda”, questo il titolo del quotidiano torinese. Cedere Ramsey per far plusvalenza e assicurarsi il turco, questa la strategia dei bianconeri. Un’operazione considerata un affare sia economicamente che tecnicamente. Sarà fumata bianca?