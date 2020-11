Calhanoglu, la Juventus piomba sul turco. I dettagli

Non solo Inter e Napoli, nella lista delle pretendenti per Hakan Calhanoglu c’è anche la Juventus

Il mancato rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan sta facendo gola a molti top club delle Serie A. Il turco è finito prima nei mirino nel Napoli e per ultimo anche in quello dell’Inter. Le pretese dell’entourage del giocatore hanno spaventato e non poco il Milan; la dirigenza non vuole andare oltre i €4M netti a stagione mentre la richiesta è stata prima di €7M e poi si è abbassata €5M. A queste cifre Maldini e Massara non vogliono arrivarci anche se la consapevolezza di perderlo a costo zero è molto elevata.

Un’altra pretendente del campionato di Serie A si è aggiunta nella corsa. E’ la Juventus che è pronta a piazzare l’ennesimo colpo a zero degli ultimi anni. Calhanoglu sta vivendo il punto più alto della sua carriera e questo diventa un’occasione ghiottissima per qualsiasi club dato che il giocatore sarebbe un vero valore aggiunto. Secondo quanto riferito da TuttoSport, Paratici sta studiando con attenzione il colpo: i bianconeri potrebbero accontentare le pretese dell’agente Stipic ma l’ingaggio verrebbe spalmato su più anni. I contatti restano vivi, la concorrenza c’è ma la Juve pianifica e sogna l’ennesimo colpo a parametro zero.