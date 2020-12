Calhanoglu e il Milan parlano di rinnovo, i rossoneri si giocano la carta vincente

Calhanoglu, oggi si parla di rinnovo in casa Milan, l’agente del turco incontra i dirigenti rossoneri. Gordon Stipic, incontrerà Frederic Massara e Paolo Maldini per parlare del futuro del numero 10 rossonero, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. L’agente del turco chiede 5,5 milioni, il Milan ne offre 3,5, ma l’intesa potrebbe essere trovata a metà strada (4 milioni più bonus), rinnovo che non escluderebbe in ogni caso la cessione a giugno. Il Milan non vorrebbe sforare il tetto ingaggi desiderato dalla dirigenza, un rinnovo a cifre monstre potrebbe esser firmato dalla dirigenza per poi cedere il calciatore al miglior offerente, un accordo tra le parti per accontentare tutti.