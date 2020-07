Calcio Femminile, San Marino Academy ingaggia Camilla Labate

Secondo colpo per la Serie A: Camilla Labate a San Marino

Il secondo colpo di mercato della San Marino Academy porta il nome di Camilla Labate, giovane di grande talento nata a Marino nella Regione Lazio il 2 maggio 1999. Camilla è cresciuta nella Res Roma, con la quale ha vinto tre campionati Primavera e debuttato nella massima serie all’età di 15 anni; è poi passata all’attuale AS Roma ed infine nel Sassuolo di Piovani, ultimo club di appartenenza della giocatrice nel giro anche alla Nazionale Under 23 di Jacopo Leandri.

Le parole di Camilla Labate

Abituata a scorrazzare sulle fasce, abile sia nella fase difensiva che in quella offensiva, il nuovo acquisto biancozzurro – secondo in ordine di tempo dopo l’annuncio della giapponese Kunisawa – è pronta ad intraprendere questa nuova avventura sul Titano: “Ho scelto la San Marino Academy perché credo molto nel progetto che già negli anni precedenti, in breve tempo, ha permesso alle Titane di centrare due promozioni di fila e di arrivare fino alla Serie A contro ogni aspettativa”. Queste le prime parole da biancoazzurra di Labate, che aggiunge: “A livello personale farò di tutto per cercare di riscattarmi dalla scorsa stagione. Però i miei obiettivi sono quelli della squadra, in primis fare un bel campionato e toglierci qualche bella soddisfazione”.

La carriera di Camilla Labate

Labate è una calciatrice molto duttile, in grado di ricoprire vari ruoli su ambo le fasce. In maglia Academy andrà ad arricchire la rosa di Alain Conte mettendo a disposizione del gruppo il suo già discreto bagaglio di esperienza nel palcoscenico delle squadre seniores: “Sono una giocatrice a cui piace correre tanto per fare sia la fase difensiva che quella offensiva” – conclude Camilla – “Tra l’altro, mi piace molto arrivare alla conclusione partendo da dietro”.