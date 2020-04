Campionati UEFA pronti a ripartire: 4 ipotesi per le Coppe

Campionati UEFA pronti a ripartire

Grandi manovre nel calcio internazionale in vista della ripresa delle partite. L’Uefa ha fissato per il 23 aprile una riunione in video conferenza dell’esecutivo dopo l’incontro del giorno prima con i 55 segretari federali europei. La Uefa ha davanti due possibilita’: far si’ chee campionati e coppe nazionali procedano in parallelo con le partite di coppe europee, oppure dare priorita’ al completamento dei campionati e delle coppe nazionali (da concludersi entro fine luglio o inizio agosto) e poi far disputare gli incontri dei tornei di Champions e di Europa League. Sunday Express e The Sun hanno parlato di tre opzioni sul tavolo di Ceferin per completare le coppe europee in questa stagione. La prima faceva riferimento a una final eight da disputarsi in una sola citta’ con gare secche, la seconda di una final four con le stesse modalita’ e la terza di un torneo-lampo di undici partite in massimo tre-quattro settimane con recupero degli ottavi, quarti e semifinali in gara unica fino alla finale. C’e’ sul tavolo, anche se moeno probabile, anche una quarta ipotesi, quella di giocare tutte le 17 partire restanti (dai ritorni degli ottavi alla finale). La priorota’ della Uefa, comunque, e’ quella di far completare i campionati in modo da avere le squadre qualificate per la prossima edizione di Champions e di Europa League.

Campionati UEFA le varie situazioni

Con la situazione coronavirus diversa in ogni Paese, al momento e’ solo ipotizzabile una serie di date per una possibile ripartenza delle varie competizioni nazionali.

SERIE A – Possibile ripartenza: 30-31 maggio, 6-7 giugno.

Se i giocatori torneranno ad allenarsi il 4 maggio, in una prima fase probabilmente contingentati come avviene per le squadre tedesche e seguendo il protocollo sicurezza che sta mettendo a punto la Commissione medico sanitaria della Figc, e’ possibile ipotizzare un ritorno in campo a porte chiuse del campionato a fine maggio o, piu’ probabilmente, il primo fine settimana di giugno.

BUNDESLIGA – Possibile ripartenza: 9-10 maggio.

Il campionato tedesco potrebbe essere il primo a ripartire e di fatto le squadre tedesche sono gia’ al lavoro anche se in piccoli gruppi da un paio di settimane. L’ipotesi piu’ probabile per una ripartenza e’ il 9 e 10 maggio se la situazione coronavirus rimarra’ sotto controllo.

TIPICO BUNDESLIGA – Possibile ripartenza: 23-24 maggio. In Austria dal 20 aprile le squadre di calcio potranno tornare ad allenarsi a piccoli gruppi. Lo ha annunciato il vicecancelliere e ministro allo Sport, Werner Kogler, che ha anche precisato che successivamente “le partite dovranno essere trasmesse in televisione e senza spettatori”. Tutti i giocatori e gli allenatori dovranno essere sottoposti al test per eventuale positivita’ al coronavirus, 48 ore prima della partita e gli accertamenti saranno organizzati dalla Bundesliga.

PREMIER LEAGUE – Possibile ripartenza:giugno.

Non sono state ipotizzate date specifiche dopo che inizialmente si era pensato di ricominciare a inizio maggio, ipotesi insostenibile visto che al momento la situazione nel Regno Unito e’ tra le piu’ caotiche in Europa. Mancano nove giornate (92 partite) e i vertici della Premier e della Football Association stanno pensando di concentrare il 5-6 settimane al massimo. Da assegnare, oltre allo scudetto, che e’ praticamente gia’ del Liverpool, anche i posti nelle coppe europee e la Coppa d’Inghilterra.

LIGA – Possibile ripartenza: 28 maggio, 6 giugno, 28 giugno.

In Spagna la situazione e’ caotica e, anche se il lockdown sembra essere finito prima che in Italia, nulla e’ certo per la ripresa del campionato. La Lega spagnola ha comunque previsto tre ipotesi di ripartenza. Gli allenamenti dovrebbero riprendere a maggio e i giocatori verranno avvisati 72 ore prima della convocazione per essere sottoposti ai test. Si e’ anche parlato di preseason di 15 giorni e della possibilita’ di giocare tutte le partite rimanenti in un’unica area geografica, le Canarie, per evitare spostamenteni, ma questo scenario e’ stato scartato al momento dalle societa’.

LIGUE 1 – Possibile ripartenza: 17 giugno.

Anche la Ligue 1 non ha ancora stilato un calendario per la ripartenza, anche se la data piu’ accreditata e’ quella del 17 giugno, scendendo in campo ogni tre giorni senza sosta fino a luglio per disputare le 10 giornate rimanenti. Per il momento le squadre francesi non stanno spingendo per la ripresa degli allenamenti e la situazione e’ resa ancora piu’ complicata dalla battaglia tra la Lega francese e Canal Plus che ha sospeso i pagamenti durante la fase di pausa del campionato.