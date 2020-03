Campioni del futuro: Moukoko strega Dortmund

Campioni del futuro: Moukoko | Un tornado di un metro e 77 centimetri si sta per abbattere sulla Bundesliga. Il suo nome è Youssoufa Moukoko, nato in Camerun, ma già naturalizzato tedesco. Il ragazzo sta letteralmente infrangendo ogni record di goal segnati nel campionato primavera tedesco giocando con ragazzi di ben 4 anni più grandi di lui. Velocità e classe allo stato puro che hanno incantato non soltanto il Borussia Dortmund ma l’intera Germania. E’ infatti previsto nel prossimo futuro una revisione al regolamento della Bundesliga per far si che il giovane possa esordire nel massimo campionato tedesco. In Germania al momento non è possibile esordire se non si è entrata nel 18esimo anno d’età. Moukoko pur giocando sotto età è al momento di ” un altro livello ” è questa regola sta in qualche modo frenando la sua esplosione.

I dubbi sulla sua reale età ed il contratto NIKE

Il suo giocare ad un livello decisamente superiore ha subito portato a galla i soliti dubbi che affiorano sui giocatori nati nel continente Africano: un’età reale diversa. Tuttavia i dubbi sono stato prontamente spazzati via tramite il consolato tedesco in Camerun che ha confermato con un certificato di nascita l’età di Moukoko. Tra i vari possibili campioni del futuro, Moukoko classifica in prima fascia ed è dello stesso avviso la NIKE che ha provveduto a contrattualizzarlo fino al 2029. Un milione d’euro all’anno con molti bonus all’orizzonte per 10 anni, non male per un 2004.

Il futuro è suo. Di seguito un video in cui mostra le sue abilità.