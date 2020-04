Caos Barcellona, 6 dirigenti si dimettono e chiedono le elezioni

Caos Barcellona, 6 dirigenti si dimettono

Barcellona sempre più nel caos a livello societario. Come riporta il quotidiano ‘La Vanguardia’ sei dirigenti che fanno parte del CdA, rimescolato dal presidente Josep Maria Bartomeu, si sono dimessi in blocco e, in una lettera, hanno chiesto elezioni anticipate. Si tratta di Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor e Jordi Calsamiglia.

Caos Barcellona, richiesta di elezioni anticipate

I dirigenti contestano a Bartomeu la poca chiarezza in merito al caso social (il club avrebbe pagato la società ‘I3 Ventures’ per mettere in cattiva luce alcuni giocatori e promuovere l’immagine societaria) e un gestione non all’altezza nella negoziazione sulla riduzione dei salari dei giocatori nel bel mezzo dell’emergenza coronavirus. Non è escluso, fa sapere ‘La Vanguardia’, che nei prossimi giorni possano esserci altre uscite dalla Giunta del Barcellona.