Capello: “Milan da scudetto. Vi spiego Ibra”

Il Milan ha vinto le prime quattro gare di campionato e questo non accadeva dalla stagione 1996/1996 quando in panchina sedeva Fabio Capello.

Fabio Capello nella sua carriera da allenatore al Milan ha vinto la Champions League nel 1994. Era un calcio diverso, certo, così come i giocatori che i rossoneri avevano in squadra ma a Fabio Capello questo Milan piace.

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha affermato : “Questo Milan mi piace. I giocatori giocano con entusiasmo e seguono Pioli. Stefano ha superato il test della scorsa stagione e quest’anno può puntare anche allo scudetto”.

“Ibrahimovic l’ho voluto io in Italia”, ricorda Capello. “È un giocatore straordinario e non gioca solo per partecipare: Ibra vuole vincere. Resta decisivo anche a 39 anni. Con lui in squadra non puoi porti limiti”.