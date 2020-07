Basket LBA, Carlos Delfino firma con Pesaro: i dettagli – VIDEO

Carlos Delfino firma con Pesaro

Come anticipato nel corso della conferenza stampa di presentazione del rinnovo della partnership con Prosciutto di Carpegna e di Coach Jasmin Repesa, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Carlos Delfino.

La carriera di Carlos Delfino

Nato a Santa Fe il 29/08/1982, con passaporto italiano, ha iniziato la carriera nella stagione 1998/1999 nelle fila dell’Olimpia de Venado Tuerto – militante nel massimo campionato argentino – per passare poi in quella successiva nell’Unión de Santa Fe. Nel 2000/2001 e 2001/2002 gioca in Italia con la Viola Reggio Calabria. Dal 2002 al 2004 veste la maglia della Fortitudo Bologna, allenato dal neo coach Vuelle Jasmin Repesa, prima del passaggio in NBA dove fino al 2007 fa parte dei Detroit Pistons che lo scelgono come numero 25 al primo giro del draft. Nel 2007/2008 passa ai Toronto Raptors e nella stagione successiva esordisce nel campionato russo con la maglia del Khimki.

Tra NBA e Italia

Dal 2009 al 2012 torna in NBA con i Milwaukee Bucks, prima di accettare l’offerta degli Houston Rockets. Nell’estate 2013 veste nuovamente la maglia dei Bucks. Nel 2017 lo attende una nuova esperienza nel suo Paese con il Boca Juniors prima di approdare in Spagna al Baskonia. Nella stagione 2018/2019 è in Italia con la Auxilium Torino, società da cui si separa nel gennaio 2019. Un mese dopo firma un nuovo contratto con la Fortitudo Bologna. Nei prossimi giorni il giocatore sarà a Pesaro per sottoporsi alle visite mediche.