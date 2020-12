Caso Suarez, la Guardia di Finanza: “I dirigenti della Juventus si attivarono per accelerare il riconoscimento”

Notizie clamorose riguardo il caso Suarez, gli investigatori chiamano in causa i vertici della Juventus. Come riporta mediaset: Erano stati “preventivamente comunicati” a Luis Suarez i contenuti della prova “farsa” per la conoscenza della lingua italiana sostenuta all’Università per Stranieri di Perugia, “giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l’Università”.