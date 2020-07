Continua la lunga tradizione del Celtic, polverizzata la campagna abbonamenti

Celtic Park si prepara per colorarsi, ancora una volta, di bianco verde. Con la stagione 2019-2020 chiusa in anticipo a causa del covid-19 e la nuova ancora avvolta nell’incertezza – nonostante il calendario già sorteggiato – i tifosi della squadra campione in carica non sembrano lasciarsi intimorire dai dubbi.

Si è chiusa la prima parte della campagna abbonamenti e, vista la grande risposta, il club ha voluto ringraziare i propri supporter con una nota sul proprio sito ufficiale: “Vogliamo dirvi grazie, ancora una volta, per l’affetto che ci avete dimostrato. Rinnovando l’abbonamento state supportando il club per riuscire a raggiungere un obiettivo comune: il decimo titolo“.

Per qualcuno ci sarà ancora un po’ da aspettare prima di potersi godere il proprio segnaposto per sostenere il Celtic nelle sue gare casalinghe. Ancora qualche giorno di attesa poi, da lunedì 13, ecco che verrà scorsa la “lista d’attesa”.

Numeri ed indiscrezioni: Celtic Park al completo

Le prime indiscrezioni parlano di una campagna abbonamenti davvero impressionante. I numeri parlano di 50mila pass staccati per la prossima stagione a Celtic Park.

Ma sono ancora di più i supporter del Celtic che vogliono assicurarsi un posto per il campionato 2020-2021. La lista d’attesa, infatti, è di 17mila nominativi. Tutti ad aspettare la “chiamata” del club per vivere da protagonisti la stagione che ha come obiettivo la conquista del titolo numero 10.