Celtic-Milan, Ajer sfida Ibrahimovic: Maldini lo osserva

Celtic-Milan, una sfida emozionante che vedrà scendere in campo uno dei giocatori che Maldini segue e che vorrebbe al Milan.

Celtic-Milan vedrà scendere in campo due giocatori, che anche se giocano in ruoli differenti, avranno i riflettori tutti per loro. Ajer, il giovane difensore accostato al Milan nella scorsa sessione di calciomercato, e Zlatan Ibrahimovic si affronteranno questa sera.

Ajer proverà a contenere Zlatan Ibrahimovic, mentre Paolo Maldini osserverà da spettatore la sfida tra i due giganti. Kristoffer è reduce da una prestazione superlativa nel derby contro i Rangers. Nonostante la sconfitta per 2-0, il 22enne è riuscito a evitare che la sua squadra subisse almeno altre due reti.

Ajer, come ricorda La Gazzetta dello Sport, nel 2014 sostenne un provino con la Roma. “Fu Lodovico Spinosi a segnalarlo”, ricorda Federico Coppitelli, l’allora allenatore della Roma Under 17. Il motivo per il quale non superò il provino non si sa, ma Kristoffer smaltì immediatamente la delusione contribuendo con le sue 8 reti e solide prestazioni difensive a salvare lo Start dalla retrocessione.

