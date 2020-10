Celtic-Milan: Ibrahimovic c’è, ma spunta un retroscena con Lennon

Il Milan oggi affronterà il Celtic nella prima gara di Europa League. Zlatan Ibrahimovic torna in Scozia dopo 19 anni e spunta un retroscena che coinvolge Neil Lennon.

Celtic-Milan, l’ultima volta che le due compagini si sono affrontate è stato il 26 novembre 2013. Era il ritorno della fase a gironi di Champions League e i rossoneri ebbero la meglio sui biancoverdi: 3-0 finale con le reti di Kakà, Christian Zapata e Mario Balotelli.

Non c’era Zlatan Ibrahimovic nel 2013, ma anche per lo svedese ha un sapore particolare la sfida contro il Celtic. Il bomber rossonero torna in Scozia dopo 19 anni. Era l’8 agosto 2011 e l’Ajax di Ibra affrontava il Celtic in uno scontro preliminare di Champions League.

Gli olandesi superarono gli scozzesi per 3-1, e quella sfida vide affrontarsi in campo un giovane Zlatan Ibrahimovic contro un maturo Neil Lennon, l’attuale allenatore del Celtic. A fine gara i due si scambiarono la maglia, ricorda La Gazzetta dello Sport, e sicuramente entrambi la conservano come cimelio. Oggi si affronteranno nuovamente, uno in panchina come allenatore, l’altro in campo come trascinatore. La spunterà nuovamente Ibra?

