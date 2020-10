Celtic-Milan, in Scozia per decollare: è il momento di Tonali

Il Milan il 22 ottobre scenderà in campo contro il Celtic. I rossoneri proveranno a vincere anche in Europa League.

Il Milan oltre che da un trend positivo, viene da una vittoria importante nel derby. Battendo l’Inter per 2-1 i rossoneri sono soli in vetta alla classifica e potrebbero restarci per molto tempo ancora.

Il 22 ottobre il Milan a Glasgow affronterà i padroni di casa del Celtic. La formazione andrà modificata in parte. L’unica novità potrebbe essere rappresentata da Sandro Tonali. In Scozia giocherà la sua prima gara dal 1′; un’ottima occasione per dimostrare il suo valore.

