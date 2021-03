Tennis, Atp Cordoba: Cerundolo campione al debutto

Juan Manuel Cerundolo vince in rimonta la finale del Cordoba Open contro Albert Ramos Vinolas.

Juan Manuel Cerundolo, n. 335 del ranking ATP, ha battuto il numero 5 seeding, Albert Ramos Viñolas, in tre set con 6-0 2-6 6-2 in un’ora e 55 minuti. Il tennista argentino, vincendo otto partite consecutive (tre di qualificazione e cinque del tabellone principale), si è aggiudicato un titolo ATP al primo tentativo nel tabellone principale. Il 19enne di Buenos Aires, da qualificato, porta a casa il suo primo titolo ATP.

Cerundolo è il quinto tennista, dal 1990, con il ranking più basso a vincere un torneo. La classifica è guidata da Lleyton Hewitt, che appena sedicenne si aggiudicò il torneo di Adelaide nel 1998. Dietro al tennista australiano troviamo al secondo posto Pablo Andujar (n. 355 a Marrakech nel 2018), al terzo posto Fernando Gonzalez (n. 352 a orlando nel 2000) e al quarto posto c’è Tommy Haas (n. 349 a Houston nel 2004).

Cerundolo, che fino a una settimana fa era numero 335 del ranking ATP, con questa vittoria è riuscito a raggiungere la posizione numero 181, avvicinandosi al fratello Francisco. Juan Manuel è il primo tennista argentino nell’era Open a vincere un torneo al debutto.

L’altro finalista, Albert Ramos Viñolas, attuale n. 47 del mondo, ha raggiunto la sua nona finale in carriera, dopo aver battuto in semifinale Facundo Bagnis con il punteggio di 7-5 5-7 6-3. Il tennista spagnolo ai quarti di finale si era sbarazzato della testa di serie n. 1 del torneo, Diego Schwartzman, vincitore di 3 titoli Atp in carriera.

Cerundolo vince la finale degli Atp di Cordoba

Il primo set del match vede Cerundolo trionfare nei primi sei game. Il tennista argentino vince 6-0 in 41 minuti dopo aver cancellato tre palle break. Albert Ramos Viñolas pareggia i conti nella seconda frazione, portando il risultato sul 1-1. L’iberico si scuote e vola sul 4-1, chiudendo il secondo set sul 6-2 dopo 34 minuti dopo aver vinto diciassette punti di fila al servizio, sul 6-2 in 34 minuti. Nel terzo set Ramos parte di nuovo forte, portandosi sul 2-0. Nonostante l’iniziale svantaggio, Cerundolo non si disunisce e infila nuovamente sei giochi, vincendo 6-2 dopo 40 minuti.