Cessione Roma, Pallotta smentisce il fallimento della trattativa con Friedkin

Cessione Roma Pallotta Friedkin | “L’affare con Friedkin è ancora possibile? Sempre”. Il presidente della Roma James Pallotta, ha risposto con alcune battute ai microfoni del portale esperto in vicende giallorosse, LaRoma24, in merito all’articolo, apparso sul sito di Sky Sport nelle serata di ieri. Nel pezzo di Angelo Mangiante si rivelava il fatto che la trattativa con il gruppo Friedkin fosse saltata. Ecco le parole di Pallotta “What Sky happens?” dice Pallotta giocando sulla traduzione di Sky. Al momento, l’affare è ancora possibile? “Sempre”. Il presidente della Roma, James Pallotta, smentisce così in maniera ufficiale il fallimento della trattativa con Dan Friedkin per la cessione del club giallorosso.

Notizie Roma, le parole di Gravina

In mattinata a suffragare la tesi della trattativa ancora aperta prende la parola anche il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina: “Ci sono delle norme che regolano il passaggio dei pacchetti azionari, noi siamo stati informati per le vie brevi, siamo in attesa di ricevere tutta la documentazione prevista dalle norme, ma forse ora ci sono altre priorità, quindi saranno oggetto di valutazione da parte della nostra commissione interna per dare il via libera al passaggio sotto il profilo sportivo, poi sapete che civilisticamente noi possiamo incidere poco. L’operazione va avanti? Mi sembra di sì, credo proprio di sì”.