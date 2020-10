Champions Lazio, Immobile pronto al duello di fuoco con Haaland

Lazio-Borussia Dortmund è anche Immobile contro Haaland, i due bomber sono gli osservati speciali nella notte di Champions

Il countdown è cominciato, ci siamo tra poche ore allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Borussia Dortmund match valevole per il girone F della massima competizione europea per club: la Champions League. Da una parte Ciro Immobile che si affaccia alla Champions per la prima volta con la maglia della Lazio, dopo aver esordito guarda caso proprio con i gialloneri della Ruhr. Immobile torna nella kermesse europea fregiandosi della Scarpa d’Oro conquistata nella passata stagione pronto a trascinare i biancocelesti.

Ad attendere il numero 17 biancoceleste ci sarà Erling Haaland, il baby-fenomeno che in praticamente sei mesi ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi gialloneri e non solo. Un ciclone incontrastato capace di segnare 21 gol in 23 partite complessive con la maglia del BVB.

I due bomber si affacciano al match in maniera differente. Immobile, in ombra con la nazionale, ha segnato solamente un goal in questo primo scorcio di stagione. Il norvegese, invece, è riuscito ad essere impattante anche con la Norvegia avendo segnato una tripletta contro la Romania. In aggiunta, Haaland, ha già segnato 5 goal in altrettante partite con la casacca dei schwarz-gelb.