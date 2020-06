Champions League, verso una Final Eight in Germania: i dettagli

Champions League Final Eight in Germania

C’è grande attesa per il Comitato Esecutivo UEFA in programma il 17 giugno, al termine del quale il presidente Aleksander Ceferin con ogni probabilità ufficializzerà le date e il format per portare a termine la Champions e l’Europa League ad agosto. Nel frattempo si susseguono le indiscrezioni su un possibile cambio di sede per la finale, con Istanbul intenzionata a rinunciare per non ospitare un evento a porte chiuse. Lisbona è una delle alternative possibili, ma oggi la Bild in Germania ha parlato anche della possibilità di una Final 8 da disputare nella regione di Francoforte dopo la disputa delle restante gare di ritorno degli ottavi, fra cui Juve-Lione e Barcellona-Napoli.

Champions League Final Eight : i dettagli

“In linea di principio, siamo interessati e ne stiamo parlando”, ha confermato il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte Markus Frank. La UEFA starebbe cercando un sito in grado di fornire quattro stadi in un raggio di 100 km e nella zona di Francoforte ci sono lo stadio dell’Eintracht e quelli delle città vicine di Mainz, Sinsheim (Hoffenheim), Darmstadt, Wiesbaden, Kaiserslautern e Karlsruhe.