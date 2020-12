Lazio, tutte le combinazioni per passare il girone di Champions League

Stasera i biancocelesti si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale di Champions League

Contro il Brugge, Simone Inzaghi può scrivere un’altra pagina di storia della Lazio. Il passaggio dei girone di Champions League manca da vent’anni e nella sfida di stasera potrebbe interrompere il lungo digiuno. La classifica sorride ai biancocelesti che per qualificarsi hanno bisogno di un pareggio. In più, rispetto alla squadra belga, la Lazio ha a disposizione due risultati su tre. Il raggruppamento del Girone F al momento vede il Borussia Dortmund a quota 10 punti, segue la Lazio a 9, il Bruges a 7 e lo Zenit a 1. I tedeschi sono già qualificati ma non sono ancora certi del primo posto; la Lazio infatti potrebbe prendersi la testa del girone se vince e non fa la stessa cosa il Borussia oppure se pareggia e il Dortmund perde. Alla Lazio basta quidni un punto per qualificarsi, una sconfitta la vedrebbe invece retrocessa in Europa League.