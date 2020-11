Verso Lazio-Zenit: le possibili scelte di Inzaghi

Stasera alle 21 i biancocelesti si giocheranno una grade chance di qualificazione. All’Olimpico arriva lo Zenit

Dopo i tre punti di Crotone, la Lazio ha bisogno di una vittoria contro lo Zenit in Champions League per alimentare il discorso qualificazione agli ottavi. Simone Inzaghi arriva alla sfida contro i russi con il recupero di Luiz Felipe guarito dal Covid19 e dalle disponibilità di Radu e Lazzari che potrebbero fare il loro debutto nella competizione. A centrocampo, invece, deve fare i conti con l’assenza pesante di Milinkovic-Savic.

In porta non ci sarà Strakosha ma ancora Reina, e nella difesa a tre Acerbi sarà affiancato da Luiz Felipe e Radu. Nel centrocampo a cinque Lazzari e Fares saranno gli esterni, in mezzo ci saranno Parolo, Luis Alberto e Lucas Leiva. In attacco spazio alla coppia Correa-Immobile.