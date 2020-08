Champions League, Napoli Gattuso: “Domani dobbiamo scalare l’Everest”

Le parole del mister Gattuso:

“Quando ti abitui a vincere, vuoi vincere di continuo. Domani dobbiamo scalare l’Everest. Il Barcellona è composta da grandissimi giocatori giovani, vederli giocare è uno spettacolo”. Così il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, in conferenza stampa. “Nella gara di andata li abbiamo colpiti sul palleggio. Dobbiamo essere bravi ad uscire dalla loro aggressione e giocare la gara ragionando bene nelle due fasi”

“Sappiamo che domani per noi sarà una partita molto difficile, conosciamo le qualità del Barca e sappiamo che dovremo fare una grande prestazione tecnico-tattica, e forse non basterà nemmeno. Affrontiamo una grandissima squadra e servirà una grandissima partita”.

“Insigne ieri ha fatto il 50% dell’allenamento e oggi il 100%. Domani voglio sentire da lui che si sente al 100%, se non lo sarà non scenderà in campo dal primo minuto. Se è al 100% giocherà e ci darà una mano per fare una grande partita”.