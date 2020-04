Champions League chi si qualifica se la Serie A non riparte

Arriva una notizia clamorosa direttamente dal quotidiano La Repubblica. In caso non si dovessero finire i campionati L’Uefa potrebbe usare il raking attuale per decidere le posizioni europee. Cosa succederebbe nel nostro campionato? La notizia farebbe piacere a Napoli e Roma che si ritroverebbero in Champions nonostante un campionato opaco, soprattutto per i partenopei: infatti i giallorossi sono quindicesimi mentre i campani sedicesimi.

Champions League: dentro Lazio e Juventus

Le altre 2 squadre sarebbe Juventus e Lazio. Notizia bruttissima per Inter e Atalanta che, nonostante siano ora in zona Champions, farebbero l’Europa League: infatti le 2 squadre lombarde si trovano attorno alla cinquantesima posizione. Intanto L’Uefa ha deciso che entro giovedì saranno prese tutte le decisioni per quanto riguarda questa ingarbugliata stagione calcistica