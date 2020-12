Champions: Lukaku trascina l’Inter; Chiesa ed Immobile esaltano Juventus e Lazio

Giornata decisamente favorevole per le italiane in Champions League; la Juventus, già qualificata agli ottavi, supera senza problemi la Dinamo Kiev e si giocherà il primo posto contro Messi la prossima settimana, Atalanta, Lazio ed Inter invece dovranno attendere l’ultima gara per staccare il biglietto di accesso al turno successivo ma, alla luce delle prestazioni di quest’ultima “due giorni” europea, le prospettive sembrerebbero decisamente rosee.

Lukaku trascina l’Inter, Romero salva la Dea

La squadra di Conte doveva soltanto vincere in Germania contro il M’Gladbach e l’ha fatto grazie soprattutto alla potenza e la personalità del suo “gigante”, capitano morale della truppa nerazzurra meneghina; sugli scudi anche Darmian che apre le danze poco dopo il quarto d’ora. Ma il fattore determinante da parte dell’Inter è stato ritrovare compattezza, voglia e determinazione dopo l’inopinato pareggio tedesco arrivato proprio all’ultimo respiro del primo tempo e che poteva tarparne le ali. All’ultima giornata l’Inter avrà un solo risultato ma per andare avanti o dovrà sperare anche nel risultato del Real Madrid contro il Borussia, perché un pareggio nella capitale spagnola ne sancirebbe l’eliminazione e sarebbe davvero un peccato

Dea padrona del suo destino; la formazione di Gasperini continua a non girare al massimo e rischia addirittura la sconfitta contro il Midtiylland che fino a martedì sera aveva soltanto perso. Una prodigiosa “capocciata” di Romero ha rimediato alla possibile figuraccia e grazie al ko dell’Ajax sul terreno del Liverpool all’Atalanta “basterà” non perdere contro i lancieri per passare agli ottavi; non è poco ma ne ha tutte le potenzialità purché ritrovi la giusta condizione fisica e soprattutto mentale.

CR7…50, Chiesa e Morata lanciano la Juve

Non aveva problemi di qualificazione la Juventus di Pirlo ed ha affrontato la sfida con la Dinamo con la giusta serenità senza rischiare nulla e mettendo nel carniere tre punti scontati ma necessari per giocarsi il primato nel girone nell’ultima sfida a Barcellona. Chiesa si è finalmente posto al centro del villaggio bianconero mentre il portoghese toccando la mostruosa cifra di 750 reti in carriera ha centrato il suo primo obiettivo stagionale, ora punterà ad arrivare al massimo ed il prossimo grande ex da superare si chiama…Pelè!

Immobile sfiora l’impresa

Davvero una bella prestazione da parte dei biancocelesti che, specie nel secondo tempo, dominano a Dortmund strappando un pari che poteva essere una vittoria se soltanto i capitolini avessero capitalizzato meglio le numerose azioni offensive prodotte nell’arco dei novanta minuti; che il migliore dei suoi sia risultato il portiere Burki la dice lunga sull’andamento della gara, comunque dura e sofferta perché i ragazzi di Favre, sia pure privi del gigantesco Haaland, hanno dato tutto mettendo alla frusta la Lazio con le loro folate improvvise. Immobile, Reina e Lazzari (entrato nella ripresa) tra i migliori laziali. Ora la Lazio dovrà almeno pareggiare nell’ultima gara in casa contro il Bruges per arrivare agli ottavi.