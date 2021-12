Il Chelsea di Lukaku ospita l’Everton

In Chelsea-Everton prova del nove in tutti i sensi per l’ex Inter Lukaku. L’attaccante belga cerca riscatto dopo una prima parte di stagione non certo esaltante.

Le probabili formazioni di Chelsea-Everton

CHELSEA (4-2-3-1): Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Christensen; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Mount, Pulisic; Lukaku.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Godfrey; Townsend, Doucoure, Allan, Gordon; Gray; Rondon.