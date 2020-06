Chelsea, grandi obiettivi di mercato: dopo Werner punta Chilwell

Il Chelsea non ha potuto operare nelle ultime due finestre di mercato a causa del blocco imposto dalla FIFA. Il motivo era la violazione delle regole sull’acquisto di minorenni. Quindi, i Blues si sono affidati al proprio settore giovanile, che negli ultimi 10 anni ha garantito 4 finali di UEFA Youth League e 7 di FA Youth Cup. Si sono visti allora volti giovani in campo, come quelli di Abraham e Mount, ma anche in panchina, con Lampard e Morris.

Chelsea, pronto un mercato scoppiettante

Ora però il mercato è di nuovo aperto per il Chelsea e Roman Abramovich non ha intenzione di perdere altro tempo. Infatti, sembra ormai fatta per Timo Werner: 60 milioni al Lipsia e oltre 10 a stagione per l’attaccante. Per quanto riguarda la difesa invece, si fanno sempre più insistenti le voci su Ben Chilwell. Il terzino sinistro è esploso nelle ultime due stagioni garantendo sempre ottime prestazioni. Non a caso il Leicester è terzo in classifica a +5 proprio sul Chelsea. Le Foxes tuttavia non sono intenzionate a venderlo: la prossima Champions richiederà giocatori validi. Inoltre, la dirigenza nelle ultime stagioni si è sempre fatta valere sul mercato: Mahrez è stato venduto per più di 60 milioni, Maguire per più di 80. La cifra richiesta per Chilwell è all’incirca una via di mezzo tra gli altri due. Un prezzo molto importante che Abramovich non è mai arrivato a pagare per un difensore, dato che è riuscito a spingersi fino ai 35 milioni per David Luiz e Rüdiger. Probabilmente, anche questa volta non perderà tempo a infrangere pure questo record.