Juventus, Chiellini: “Bello tornare a giocare, ma dopo gli Europei potrei smettere”

Chiellini in diretta Instagram con la Colombari.

“Finire con un grande Europeo sarebbe l’ideale. Spero di arrivarci in ottime condizioni per viverlo alla grande”. Così Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale, parlando del suo futuro nel calcio nel corso di una diretta Instagram con Martina Colombari. “Mi sto riprendendo da qualche acciacchetto post-lockdown. Ho ancora qualche giorno in cui lavorare a parte, speriamo di entrare in gruppo presto. Sarà un’estate strana, ma per noi già poter giocare e muoversi è bello. È più brutto giocare senza tifosi che non fare le vacanze”, ha detto ancora Chiellini a proposito del suo rientro in campo dopo un grave infortunio al ginocchio.

Chiellini ripercorre la sua carriera

Nel ripercorrere la sua lunga carriera, Chiellini ha parlato dei sue due allenatori più importanti: Conte e Allegri. “Antonio è un allenatore un top, che mi ha dato tanto e chiede tanto. Lui e Allegri – ha ammesso – sono persone che ho raggiunto in una maturità calcistica dove avevo modo di capire cosa volevano. Conte e Allegri sono stati speciali per me. Tantissimi importanti ce ne sono stati, ma loro due sono stati speciali”. Per quanto riguarda gli avversari più forti che ha affrontato, oltre a “Ibrahimovic” c’è anche quello che è è adesso un suo compagno di squadra. “Purtroppo CR7 ci ha segnato tanto, tanto, tanto. È uno dei giocatori che mi ha segnato di più in carriera. Per fortuna che adesso è un mio compagno di squadra. È di un altro livello – ha detto Chiellini – si vede e penso sia giusto ammetterlo, ha dato una spinta importante a tutta la Juve. Quando hai un campione del genere è un peccato non sfruttarlo al massimo”. Infine il suo compagno di squadra per ‘eccellenza’ Gigi Buffon. “Per me è un fratello maggiore. Riesce sempre, nei momenti decisivi, a tirar fuori le parole giuste per cambiare le sorti di una stagione”, ha concluso.