Ciclismo, altro ciclista investito in allenamento

Inizio di stagione funestato dagli incidenti occorsi a ciclisti durante gli allenamenti.

Questa volta è toccato a ad Alexander Richardson della Alpecin-Fenix. Lo sfortunato ciclista è stato investito mentre si allenava nei pressi di Montebelluna e ha riportato fratture alla clavicola e al piede sinistro.

Richardson investito, il dottor Rebuzzi: “Frattura non tra le più comuni”

La notizia è stata riportata da Il Gazzettino che ha intervistato il dottor Enrico Rebuzzi, direttore dell’Ortopedia di Oderzo presso la quale Richardson è stato operato.

“La frattura non era tra le più comuni. Si è trattato di un intervento delicato e non privo di rischi. All’atleta è stata applicata una placca in titanio pre-modellato. L’intervento è ben riuscito e il paziente è stato dimesso la mattina seguente ed è tornato in Inghilterra”.

LEGGI ANCHE. “Androni, tre corridori investiti”