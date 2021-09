La 103° edizione della Coppa Bernocchi in programma lunedi 4 ottobre apre di fatto un rinnovato Trittico Lombardo. La gara organizzata dalla UC Legnanese si articola su di un percorso di 196 chilometri molto veloci ma non scontati.

Come da tradizione si parte e si arriva a Legnano, ma questo rinnovato tracciato si arricchisce del circuito di Valle Olona da ripetere sei volte, con l’ascesa del Piccolo Stelvio e la rampa di Caramamma come ostacoli determinanti per chi vorrà competere per il successo finale.

Confermata la presenza di almeno 9 squadre del World Tour tra cui spiccano la INEOS Grenadiers del Campione del Mondo a cronometro Filippo Ganna, la FDJ di Thibaut Pinot e la Trek Segafredo di Vincenzo Nibali.

Indubbiamente ci sarà da tener d’occhio anche gli ex campioni europei Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani, soprattutto se riusciranno a resistere alle asperità di giornata e presentarsi sul traguardo di legnano per un arrivo allo sprint.

Coppa Bernocchi 2021: la startlist provvisoria

Arkea Samsic: Quintana

Ineos Grenadiers: Ganna

Euskaltel-Euskadi: Iturria, Bizkarra

UAE:

Team Colpack: Baroncini

Bora:

Groupama-FDJ: Pinot

Deceuninck Quick Step: Serry

Trek Segafredo:

Intermarchè: Rota

Team Qhubeka: Nizzolo

Movistar Team: Soler

Bardiani: Zoccarato

Cofidis: Viviani