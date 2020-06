Ciclismo, ecco le squadre per gli eventi Rcs: al Giro d’Italia tre wild card

Ciclismo Squadre Giro d’Italia: l’elenco delle squadre

E’ stato comunicato l’elenco delle squadre al via di tutti gli eventi ciclismo organizzati da RCS Sport per la stagione 2020. Per il Giro d’Italia (3-25 ottobre) 19 i team Uci e 3 wild card (22 squadre di 8 corridori ciascuna): Ag2r La Mondiale (Fra), Astana Pro Team (Kaz), Bahrain – Mclaren (Brn), Bora – Hansgrohe (Ger), Ccc Team (Pol), Cofidis (Fra), Deceuninck – Quick-Step (Bel), Ef Pro Cycling (Usa), Groupama – Fdj (Fra), Israel Start-Up Nation (Isr), Lotto Soudal (Bel), Mitchelton – Scott (Aus), Movistar Team (Esp), Ntt Pro Cycling Team (Rsa), Team Ineos (Gbr), Team Jumbo – Visma (Ned), Team Sunweb (Ger), Trek – Segafredo (Usa), Uae Team Emirates (Uae). Queste le tre wild card: Androni Giocattoli – Sidermec (Ita), Bardiani Csf Faizanè (Ita), Vini Zabù Ktm (Ita).

Ciclismo Squadre Giro d’Italia – le altre gare RCS

Per le Strade Bianche (1 agosto), 18 team, un avente diritto e 5 wild Card (24 squadre di 7 corridori ciascuna): Ag2r La Mondiale (Fra), Astana Pro Team (Kaz), Bahrain – Mclaren (Brn), Bora – Hansgrohe (Ger), Ccc Team (Pol), Deceuninck – Quick-Step (Bel), Ef Pro Cycling (Usa), Groupama – Fdj (Fra), Israel Start-Up Nation (Isr), Lotto Soudal (Bel), Mitchelton – Scott (Aus), Movistar Team (Esp), Ntt Pro Cycling Team (Rsa), Team Ineos (Gbr), Team Jumbo – Visma (Ned), Team Sunweb (Ger), Trek – Segafredo (Usa), Uae Team Emirates (Uae). Avente Diritto: Circus – Wanty Gobert (Bel). Queste le cinque wild card: Alpecin – Fenix (Bel), Androni Giocattoli – Sidermec (Ita), Bardiani Csf Faizané (Ita), B&B Hotels – Vital Concept Ktm (Fra), Team Arkea – Samsic (Fra)

Elenco della Milano-Torino

Per la Milano-Torino del 5 agosto 22 squadre di 7 corridori ciascuna: Ag2r La Mondiale (Fra), Astana Pro Team (Kaz), Bora – Hansgrohe (Ger), Ccc Team (Pol), Deceuninck – Quick-Step (Bel), Groupama – Fdj (Fra), Israel Start-Up Nation (Isr) Lotto Soudal (Bel) Mitchelton – Scott (Aus) Movistar Team (Esp) Team Ineos (Gbr) Team Jumbo – Visma (Ned) Trek – Segafredo (Usa) Uae Team Emirates (Uae) Wild Card – 8 Alpecin Fenix (Bel) Androni Giocattoli – Sidermec (Ita) Bardiani Csf Faizane’ (Ita) B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm (Fra) Circus – Wanty Gobert (Bel) Gazprom – Rusvelo (Rus) Team Arkea – Samsic (Fra) Vini Zabu’ Ktm (Ita). Per la Milano-Sanremo dell’8 agosto 25 squadre di 7 corridori ciascuna: Ag2r La Mondiale (Fra), Astana Pro Team (Kaz), Bahrain – Mclaren (Brn), Bora – Hansgrohe (Ger), Ccc Team (Pol), Cofidis (Fra), Deceuninck – Quick-Step (Bel), Ef Pro Cycling (Usa), Groupama – Fdj (Fra), Israel Start-Up Nation (Isr), Lotto Soudal (Bel), Mitchelton – Scott (Aus), Movistar Team (Esp), Ntt Pro Cycling Team (Rsa), Team Ineos (Gbr), Team Jumbo – Visma (Ned), Team Sunweb (Ger),. Trek – Segafredo (Usa), Uae Team Emirates (Uae). Aventi diritto: Total Direct Energie (Fra), Circus – Wanty Gobert (Bel). Wild Card : Alpecin – Fenix (Bel), Gazprom – Rusvelo (Rus), Team Arkea – Samsic (Fra), Vini Zabu’ Ktm (Ita). Per la GrançPiemonte del 12 agosto 17 squadre di 7 corridori ciascuna): Astana Pro Team (Kaz) , Ccc Team (Pol), Deceuninck – Quick-Step (Bel), Israel Start-Up Nation (Isr), Mitchelton – Scott (Aus), Movistar Team (Esp), Ntt Pro Cycling Team (Rsa), Team Ineos (Gbr) , Team Jumbo – Visma (Ned), Trek – Segafredo (Usa), Uae Team Emirates (Uae). Wild Card: Alpecin – Fenix (Bel), Androni Giocattoli – Sidermec (Ita), Bardiani Csf Faizane’ (Ita), Circus – Wanty Gobert (Bel),Gazprom – Rusvelo (Rus), Vini Zabu’ Ktm (Ita)

Elenco del Giro di Lombardia

Per il Giro di Lombardia del 15 agosto 25 squadre di 7 corridori ciascuna: Ag2r La Mondiale (Fra), Astana Pro Team (Kaz), Bahrain – Mclaren (Brn), Bora – Hansgrohe (Ger), Ccc Team (Pol), Cofidis (Fra), Deceuninck – Quick-Step (Bel), Ef Pro Cycling (Usa) , Groupama – Fdj (Fra), Israel Start-Up Nation (Isr), Lotto Soudal (Bel), Mitchelton – Scott (Aus), Movistar Team (Esp), Ntt Pro Cycling Team (Rsa), Team Ineos (Gbr), Team Jumbo – Visma (Ned), Team Sunweb (Ger), Trek – Segafredo (Usa), Uae Team Emirates (Uae). Avente diritto: Circus – Wanty Gobert (Bel). Wild Card: Alpecin – Fenix (Bel), Androni Giocattoli – Sidermec (Ita), Bardiani Csf Faizane’ (Ita), Gazprom – Rusvelo (Rus), Vini Zabu’ Ktm (Ita). Infine per la Tirreno-Adriatico (7-14 settembre) 25 squadre di 7 corridori ciascuna: Ag2r La Mondiale (Fra), Astana Pro Team (Kaz), Bahrain – Mclaren (Brn), Bora – Hansgrohe (Ger), Ccc Team (Pol), Cofidis (Fra), Deceuninck – Quick-Step (Bel), Ef Pro Cycling (Usa) , Groupama – Fdj (Fra), Israel Start-Up Nation (Isr) , Lotto Soudal (Bel), Mitchelton – Scott (Aus), Movistar Team (Esp), Ntt Pro Cycling Team (Rsa), Team Ineos (Gbr), Team Jumbo – Visma (Ned), Team Sunweb (Ger), Trek – Segafredo (Usa), Uae Team Emirates (Uae). Avente diritto: Total Direct Energie (Fra). Wild Card: Alpecin – Fenix (Bel), Androni Giocattoli – Sidermec (Ita), Bardiani Csf Faizané (Ita), Gazprom – Rusvelo (Rus), Vini Zabù Ktm (Ita)