Cittadella-Venezia 0-1 Decide il match una rete di Di Mariano

Venezia corsaro al Tombolato e Serie A ad un passo

Nella finale di andata dei playoff promozione la spunta il Venezia, grazie ad una rete di Di Mariano al 5′ del secondo tempo. Nella finale tutta veneta contro il Cittadella, vince la squadra ospite: il ritorno è in programma giovedì 27 maggio alle 21.30 e si deciderà la terza promossa in Serie A dopo Empoli e Salernitana. Ricordiamo che in caso di parità tra le due sfide, a qualificarsi in Serie A sarebbe il Venezia in virtù del miglior piazzamento in classifica.

IL TABELLINO

CITTADELLA-VENEZIA 0-1

RETI: 5′ st Di Mariano

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma; Vita (37′ st Pavan), Iori, Branca (37′ st Rosafio); Proia (27′ st Beretta); Tsadjout (37′ st Gargiulo), Baldini (44′ st Ogunseye). A disposizione: Maniero, Cassandro, Perticone, Camigliano, Smajlaj, D’Urso, Tavernelli. All. Venturato

VENEZIA (4-2-3-1): Mäenpää; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Taugourdeau, Dezi (44′ st Cremonesi); Crnigoj, Johnsen (25′ st Aramu), Di Mariano (38′ st Esposito); Forte (38′ st Bjarkason). A disposizione: Pomini, Modolo, Felicioli, Ricci, Fiordilino, Rossi, St Clair, Bocalon. All. Zanetti

ARBITRO: Sozza di Seregno

Ammoniti: Svoboda, Molinaro, Branca

Minuti di recupero: pt 0′, st 4′