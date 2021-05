Juventus, dalla Spagna: Ronaldo pronto al ritorno al Manchester United dopo dodici anni

Cristiano Ronaldo è al centro di numerose indiscrezioni di mercato, alimentati dal rischio che il club bianconero fallisca l’accesso alla prossima Champions League e dal trasloco delle autovetture dalla villa di Torino avvenuto in settimana.

Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo As “Solskjaer ha già parlato con lui per spiegare il progetto e quanto sarebbe importante per il club il suo ritorno all’Old Trafford”. L’asso portoghese si regalerebbe, quindi, altri 2 anni ad alta intensità nel miglior campionato al mondo in una squadra che aspira ad essere protagonista sia in Inghilterra che in Europa, prima di godersi il meritato fine carriera allo Sporting Lisbona. CR7 chiuderebbe così una carriera di trionfi iniziata 19 anni fa nel club lusitano.

Cristiano Ronaldo è legato alla Juventus da un contratto che terminerà la prossima stazione (giugno 2022) con un ingaggio da 31 milioni di euro netti all’anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, ora il calciatore non è assolutamente contento, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. Il quotidiano rosa sostiene che il futuro di CR7 rappresenta una grossa incognita e in questo senso le riflessioni sono già iniziate dalla sessione di calciomercato invernale. Anche se in Italia è gravato da meno tasse, Ronaldo è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli nuovi stimoli e successi, arricchendo ulteriormente il suo già ampio palmares.

Le cifre dell’affare Ronaldo – Manchester United

La Juventus prenderebbe in considerazione una cessione a titolo definitivo attorno ai 25 milioni per evitare una grossa minusvalenza, oltre al risparmio degli oltre 31 milioni netti di ingaggio del portoghese, che allo United accetterebbe una riduzione di stipendio.

Pur di tornare a Manchester, CR7 è disposto a fare un sacrificio ma difficilmente abbasserà le pretese sotto i 20 milioni di euro netti a stagione.