Clamoroso al Tottenham

Gli Spurs avevano già deciso per il nuovo tecnico per guidare la squadra nella prossima stagione. Paulo Fonseca, dopo l’addio alla Roma, era stato chiamato dal club inglese, ma nelle ultime ore è accaduta una situazione clamorosa: salta Fonseca per problemi fiscali, in pole c’è il nome di Rino Gattuso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Clamoroso al Tottenham, salta Fonseca: Gattuso in pole

A quanto pare la trattativa tra il club londinese e l’allenatore portoghese si sarebbe però arenata per motivi fiscali, quindi non andrà in porto. A questo punto si parla di Rino Gattuso che, dopo la separazione anticipata con la Fiorentina, potrebbe prendere il posto di Fonseca agli Spurs.

In seguito all’addio di Gattuso ai Viola, ora è Paulo Fonseca a rimanere con il cerino in mano. Il portoghese però, già accostato ai viola nelle scorse settimane, è stato proposto nelle ultime ore per andare a colmare il vuoto lasciato proprio dall’ex Napoli e Milan. Insomma, dallo scenario molto probabile con Gattuso alla Fiorentina e Fonseca al Tottenham di ventiquattr’ore fa ora si può materializzare l’esatto contrario nel giro di una giornata.