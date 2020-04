Arkadiusz Milik obiettivo della Juventus

La Juve ha scelto Milik – L’attaccante del Napoli diventa prepotentemente obiettivo numero 1 della Juventus, dopo Higuain ecco un altro numero 9 proveniente dal Napoli. Sarri avrebbe dato l’ok per il via all’operazione, l’attaccante degli azzurri preferito a Icardi, l’elemento perfetto per far reparto con Ronaldo e Higuain, almeno secondo il tecnico Sarri. Milik obiettivo numero 1 della vecchia signora, scelta giusta?