Fulvio Collovati, ex giocatore del Milan, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento dei rossoneri e del possibile traguardo finale.

“Il gruppo dipende da Ibra, ma Pioli è stato bravissimo a creare omogeneità: tutti si aiutano e i difensori non soffrono quasi mai situazioni di uno contro uno. Ibra? Per lui non ci sono più parole, è fenomenale. Scudetto? La mia impressione è che il Milan rispetto a squadre come Inter, Napoli e Juve non ha alternative dello stesso livello dei titolari. I tanti giovani rossoneri hanno qualità ma restano un’incognita”.

