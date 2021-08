VELLETRI CHE COLPO: ECCO IL CLASSE 2002 Valerio Fiorini!

Continua la politica rivolta ai giovani di qualità, in casa Velletri calcio a 5. Approda in maglia veliterna,Valerio Fiorini, laterale classe 2002, con trascorsi con History Roma 3Z e Palestrina. Un prospetto su cui il diesse Scaccia, ha investito per completare un organico giovane, messo a disposizione di mister Emiliano Antici ” Ho scelto Velletri – ci racconta Fiorini – perché è una piazza ambiziosa e con forte tradizione. Inoltre ho molta stima di Scaccia, che conosco da tempo, mi cerca da molti anni e questo ha influito sulla mia decisione. Sono motivato e sicuro che darò un contributo importante in questa stagione, ma sarà tutto il gruppo a dover fare un salto di qualità”. Con l’arrivo di Fiorini, l’organico è quasi da considerarsi completo. “Sono felice – dichiara Scaccia – di essere riuscito a portare qui, Valerio. Lo seguo da anni è uno dei migliori prespetti che il Lazio possa offrire nella sua età.

Un ragazzo dalle grandi qualità tecniche e umane, mi aspetto da lui il definitivo salto di qualità in un girone complicato come quello Lazio-Campania-Abruzzo.