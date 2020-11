Conte si riprende l’Inter… con la difesa a quattro

Niente Allegri, l’Inter va avanti con Antonio Conte. La dirigenza è con l’allenatore, avanti insieme ma con quache novità.

Sembra allontanarsi l’ipotesi esonero per Conte, l’Inter continua con il tecnico salentino. Come conferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport la dirigenza avrebbe deciso di andare avanti con Conte, fiducia piena nell’allenatore, salvo clamorosi scivoloni nessun esonero in vista. Si allontana quindi l’ipotesi Allegri.

Questo quanto riporta il Corriere dello Sport: “Ieri mattina i dirigenti erano alla Pinetina perché erano fissati i tamponi previsti dal protocollo, ma non ci sono stati vertici o riunioni d’emergenza – si legge -. Conte gode della totale fiducia della proprietà, convinta che questo momento di difficoltà si concluderà presto. Mercoledì i giocatori hanno dato tutto e sotto l’aspetto dell’impegno nessuno ha niente da rimproverare loro. I risultati restano però deludenti: 4 successi nelle prime 12 gare ufficiali del 2020-21, 1 solo nelle ultime 6 partite, 0 nelle 4 giornate iniziali del group stage di Champions. Mai successo”.

Su Allegri: “Il nome di Massimiliano Allegri come possibile sostituto è tornato a circolare sui social, ma per il momento l’Inter non prende in considerazione l’idea di un ribaltone. Sia perché ha piena fiducia in Antonio sia perché oggi, nell’assemblea degli azionisti, chiuderà con un passivo di poco superiore ai 100 milioni il bilancio 2019-20 e ipotizzare di pagare un altro tecnico è complicato. La parola d’ordine, dunque, è aiutare i calciatori a recuperare la stanchezza mentale accumulata in un’estate senza pause. I nazionali, quelli che ad agosto hanno fatto solo 4-5 giorni di riposo, sono i più provati e l’errore contro il Real di Barella, sempre tra i migliori, è emblematico in tal senso”.

Si ipotizza però l’ipotesi cambio modulo, Conte starebbe valutando l’ipotesi difesa a quattro. Probabilmente modulo più congeniale alla rosa nerazzurra. Contro il Sassuolo primo banco di prova, sarà difesa a tre o a quattro? La cosa certa è che ai nerazzurri servono i tre punti.