Conte: “Tutti pronti a buttare mer… sull’Inter”

Conte si gode la vittoria della sua Inter sul Sassuolo e si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

Antonio Conte alza la voce e chiede rispetto nei confronti della sua Inter: “Nella mentalità non è cambiato nulla, noi scendiamo in campo sempre con lo stesso atteggiamento. Si ragiona sempre in base al risultato, questo il problema. – le parole riportate da mediaset – All’Inter non è mai semplice, noi dobbiamo essere bravi ed ermetici perché c’è sempre gente che non vede l’ora di buttarci addosso… vabbè non dico cosa ma l’avete capito. C’è sempre molto accanimento verso questa squadra, mai visto così tanto. Bravi i ragazzi a saper andare avanti e a reagire. Oggi importante il risultato, ma non solo. Bella vittoria”.