Italia, nella lista 22 dei 26 campioni d’Europa

Mentre i principali campionati di calcio vanno avanti, ecco che finalmente arriva la lista dei 23 convocati Azzurri per la fase finale di Nations League. Roberto Mancini ha scelto chi proverà a vincere l’ennesimo trofeo di quest’anno fantastico per lo sport italiano, provando anche a mantenere il record di imbattibilità, attualmente a 37 partite senza sconfitta.

Alla lista dei convocati si aggiunge il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini che, fino a questo momento, sta disputando una stagione ad alto livello. Fino all’inizio della semifinale contro la Spagna, in programma mercoledì sera a San Siro, sarà possibile sostituire in lista un numero illimitato di giocatori in caso di infortunio o di riscontrata positività al Covid. La Nazionale si radunerà domenica sera al Suning Center di Appiano Gentile e resterà a Milano fino alla gara con la Spagna per spostarsi in nottata al Centro Tecnico Federale di Coverciano da dove, in base al risultato della semifinale, si dirigerà poi verso la sede della gara di domenica 10 ottobre.

I convocati dell’Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).