Troppo forte per tutti Remco Evenepoel, che vince in solitario sul traguardo di legnano e si aggiudica l’edizione 2021 della Coppa Bernocchi GP BPM.

Il belga ha dimostrato una grandissima condizione, che aveva già paventato domenica scorsa al Mondiale nelle Fiandre, aumentando il rammarico per non essere stato designato come leader del suo team.

Coppa Bernocchi 2021: la gara

Si è visto subito che i big non avrebbero tardato ad attaccare e a rendere la corsa davvero dura. Nessuna fuga di carneadi è stata lasciata andare e già sul primo passaggio del Piccolo Stelvio, al chilometro 60, è partito l’attacco decisivo. E’ stato Fausto Masnada a rompere gli indugi, portandosi dietro Pinot, Covi, Battistella e un bravissimo Antonio Puppio. A questi si è aggiunto naturalmente Remco Evenepoel, compagno di Masnada. Non è riuscito invece il ricongiungimento a Soler e Schultz, che hanno perso l’attimo giusto.

Nonostante il lavoro di INEOS e Movistar in gruppo la fuga procede spedita e con un invidiabile accordo. Accordo che salta quando al traguardo mancano 39 chilometri, con Evenepoel che sfrutta il lavoro di stopper di Masnada e saluta tutti. Lo rivedranno al traguardo a braccia alzate. Dietro di lui Covi, al terzo secondo posto in una settimana dopo i due al Giro di Sicilia, e Masnada.

Coppa Bernocchi, troppo Evenepoel per tutti: la classifica