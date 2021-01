Coppa di Germania, Bayern fuori: passa il Kiel, Seconda Divisione

Bayern fuori dalla Coppa di Germania

Il Bayern Monaco viene eliminato dalla Coppa di Germania da una squadra della Seconda Divisone, il Kiel. La gara dei sedicesimi, disputata ieri 14 gennaio, ha visto i Bavaresi pareggiare 2-2 al termine dei 90 minuti e ai supplementari, finendo così ai rigori.

Decisivo l’errore di Roca ai rigori

La gara era terminata 2-2 ai tempi regolamentari. Durante il primo tempo il Bayern era passato in vantaggio quasi subito, quando al 14′ segna Gnabry. Passano 20 minuti e le Cicogne pareggiano con Bartels. Nella seconda frazione di gioco Sane riporta i rossi in vantaggio e la gara sembra finire così, quando in pieno recupero (90+5) i padroni di casa vanno al gol con Wahl. Dopo i due tempi supplementari la situazione non cambia, si va ai rigori. Nella lotteria dagli undici metri sono i ragazzi del Kiel a passare il turno, decisivo l’errore di Roca dopo che i primi dieci rigoristi avevano segnato tutti. Kiel alla fase successiva ed eliminazione per il Bayern, evento che l’ultima volta è successo due anni fa. La formazione allenata dal giovanissimo Ole Werner (32 anni) negli ottavi di finale, affronterà il Darmstadt 98 a inizio febbraio. Anche il Kiel stenta a crederci, a dimostrarlo è il Tweet dall’account ufficiale della squadra, che recita: “E’ incredibile, siamo al prossimo turno”.