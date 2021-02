La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus ha una data: si giocherà mercoledì 19 maggio alle ore 21. Sul luogo non c’è ancora certezza. Inizialmente si pensava allo Stadio San Siro, adesso si parla dello Stadio Olimpico di Roma. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma secondo quanto riporta TuttoSport, la Lega avrebbe ottenuto dall’Uefa la concessione per la finale della coppa tricolore.

Atalanta-Juventus, la finale

A destabilizzare la sede della finale è l’Europeo. L’Olimpico dovrà ospitare alcune gare e per tale motivo si era deciso, per un anno, di spostare la finale di Coppa Italia a San Siro. A breve verrà ufficializzata la decisione definitiva. Intanto, questa settimana, abbiamo assistito alle due gare che hanno decretato le finaliste della competizione. Atalanta e Juventus, grazie alla finale conquistata, andranno anche a dividersi la parte più grande del montepremi.

La partita si giocherà tra tre mesi, durante i quali tutto può succedere, ma ci si augura che qualcosa sulla questione Stadi-pubblico sarà migliorato, sperando che si possa avere la presenza di tifosi, anche se in numero molto ridotto. Argomento da affrontare al momento, in quanto bisogna valutare tutto secondo il corso della pandemia da Covid-19. Nel periodo dell’organizzazione dell’evento, se il numero di contagi consentirà la cosa, la partita verrà aperta anche ad un numero ristretto di pubblico.